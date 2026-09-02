Захарова: Зеленский будет проклят в историческом контексте

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 37 0

Украинские власти не дают гражданам возможности открыто выражать свое мнение через политические и общественные механизмы.

Фото, видео: Reuters/Vladislav Culiomza; 5-tv.ru

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Глава киевского режима Владимир Зеленский и действующая киевская власть столкнутся с негативной оценкой в истории. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

По словам Захаровой, украинские власти ограничивают возможность граждан открыто выражать свое мнение. Она отметила, что это происходит с помощью насилия, силовых методов и давления.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) проклят уже. Вопрос только в том, что силовыми методами, методами просто убийств, пыток и уничтожения через мясорубку, его любимую игрушку с детства, как об этом говорила его мама, они не дают возможность своим людям, гражданам Украины, об этом сказать», — сказала представитель МИД РФ.

Дипломат также рассказала, что на Украине отсутствует возможность свободно обсуждать происходящее в СМИ и через политические механизмы. Граждане не могут высказать свое мнение даже через выборы. По словам Захаровой, жители страны уже начинают выражать свое отношение к ситуации через различные каналы.

«Но даже через различные менее масштабные возможности они это уже ретранслируют, а в историческом контексте он будет проклят, это даже сомнений нет», — добавила Захарова.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году главной темой мероприятия стала тема «Дальний Восток — развитие во благо людей».

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