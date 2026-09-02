Грушко заявил о невозможности Запада добиться превосходства в Арктике

Запад не сможет добиться военного превосходства в Арктическом регионе, несмотря на стремление превратить его в зону геополитической конкуренции, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии Восточного экономического форума «Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности СМП и ТТК».

По словам дипломата, страны Запада объявили Север, включая Арктику, территорией геополитического соперничества. Для достижения своих целей, считает Грушко, им необходимо получить военное превосходство, однако сделать это невозможно.

В качестве примера он привел Балтийский регион, который, по его словам, за несколько лет изменился из безопасной и спокойной зоны в пространство открытой конфронтации с рисками непредвиденных инцидентов.

«Такой подход они пытаются перенести и на Север», — указал замглавы МИД РФ.

Грушко также заявил, что против России ведется гибридная война, которая включает разные направления, в том числе экономические ограничения.

«Если говорить о Севере, это заключается не только в военном противодействии, в стремлении добиться военного превосходства, чего они никогда не добьются в силу многих причин, но и в использовании других средств, прежде всего экономических санкций», — заключил дипломат.

Ранее замглавы МИД России отмечал, что Москва фиксирует превращение Арктики в зону военного соперничества и обращает внимание на действия стран НАТО в регионе.

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