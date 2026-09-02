Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Срочная новость 51 0

Российский лидер выступит на пленарной сессии.

Путин прилетел во Владивосток на ВЭФ

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток, где проходит XI Восточный экономический форум. Главным событием программы станет пленарная сессия с участием российского лидера, которая состоится 3 сентября.

Перед началом заседания Путин планирует пообщаться с участниками пленарной сессии. После этого российский лидер вместе с иностранными гостями выйдет на сцену, выступит с речью и ответит на вопросы.

В мероприятии также примут участие президент Индонезии Прабово Субианто, премьер-министр Монголии Ням-Осорын Учрал, первый вице-президент Мьянмы У Ньо Со и вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Тема форума связана с одним из ключевых направлений новой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года с прогнозом до 2036 года.

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