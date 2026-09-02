Успенская ждала этого момента: дочь певицы раскрыла планы на будущее с молодым парнем

Дочь Любови Успенской вышла в свет с новым спутником. Чем студент-искусствовед покорил наследницу королевы шансона? И от чего спас ее? Что думает об избраннике дочери артистка? Почему Татьяна решила сменить фамилию? Как звезда отреагировала на новость о пополнении? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас с Танечкой все идет так, как нужно. Полет нормальный. У меня папа летчик. Полет нормальный. Все стабильно. <…> К Тане чувства я стал испытывать сразу… Я сразу понял, что это такая девочка, которую надо… Вот мне обнять захотелось», — признается искусствовед Артем Москвин.

Обнял и больше не отпускает. Дочь Любови Успенской теперь везде появляется в компании возлюбленного. Артем Москвин — юноша интеллигентный. Учится на искусствоведа. Занимается продажей картин. Собственно, на этой теме молодые люди и сошлись.

«Мы ходили в музеи, встречались у меня дома, писали картины вместе, читали стихи друг другу. Мы делали выставку вместе. И потом, уже в день выставки, мы поняли, что это что-то глубже», — уточняет дочь Успенской.

Татьяна не отходит от Артема ни на шаг. Строит планы на совместное будущее. И уже представляет себя в роли мамы. Возможно, даже многодетной.

«Хотим, хотим детей. Девочку, да. Нет, назовем по-другому (не Любовь. — Прим. ред.)», — говорит Татьяна Успенская.

Но пока молодые люди решились только завести собаку. Уже определились с породой — выбрали щенка кавалер-кинг-чарльз-спаниеля за 180 тысяч рублей.

«Она любит целый день лежать, спать, особенно на хозяине. Вот я много сижу или рисую, или читаю, и мне очень подходит, что она будет просто лежать рядом», — делится дочь звезды.

Успенскую новость о пополнении застала врасплох. В доме певицы уже живет йоркширский терьер Джуник, которого Любовь называет своим сыночком. Зачем ей еще один питомец?

«Я объясню, что вот, мам, посмотри. Это подарок от Артема. Она будет жить у меня на этаже, ты ее не увидишь», — отмечает Татьяна Успенская.

Друзья семьи переживают: не слишком ли Артем форсирует события? Таким напором можно и спугнуть потенциальную тещу. Прошлые отношения Татьяны закончились быстро. Любовь Успенская выставила ухажера дочери за дверь.

Успенская всегда говорила: рядом с дочерью должен быть человек, соответствующий ей по статусу.

«Таня — не простая девочка, которую можно просто так взять и дать, выпустить на улицу. Она все-таки из семьи знаменитой, состоятельной. Поэтому мы очень осмотрительны. Таня сама понимает, что сегодня просто выйти с кем попало на улицу или с кем-то договориться на свидание — об этом не может быть и речи»,— подчеркивает Любовь Успенская.

Отношения матери с дочерью прошли череду серьезных испытаний. У Татьяны были проблемы с запрещенными веществами и депрессия. От трудностей и скандалов она нередко сбегала за границу. Однажды в Коста-Рике упала с велосипеда, сломала в двух местах челюсть и потеряла пять зубов. Успенская потратила немало сил и денег на лечение дочери. После тяжелых операций Татьяна решила побриться налысо, мать поддержала ее и назвала это символическим началом новой жизни.

«Таня поставила мне все свои песни в первый же день нашего знакомства. И я понял, что настолько холодно Тане. Вот холодно, понимаете? Как-то пусто. Я почувствовал это, и меня это испугало. Я испугался этого, но не захотел отступать», — делится Москвин.

Таня не скрывает: Артем появился в тот момент, когда она переживала очередной кризис. Он поддержал ее творческие идеи, помог с организацией выставки. Девушка почувствовала уверенность в себе.

«Я же очень долго болела: и физически, и морально, и духовно», — уточняет дочь Успенской.

По словам Татьяны, сейчас у нее в душе гармония. Дома тоже. Она следует советам мамы. И решила официально взять ее фамилию.

«Я хотела этого, в общем, ждала ее решения. Когда она сказала, что она очень хочет, особенно когда на ее гримерке писали „Татьяна Успенская», — делится певица Любовь Успенская.

«Люба — это мудрейший человек, который с такой яркой жизнью, биографией. И не надо спорить с этим человеком, надо прислушиваться», — подчеркивает Москвин.

Любовь считает, что Артем благотворно влияет на Татьяну. Артистка в восторге от потенциального зятя. Особенно ее подкупает галантность.

«В дом не как жлоб, а как джентльмен приходит. Приносит корзину цветов мне, корзину цветов Тане и корзину цветов домработнице. Очень образованный, интеллигентный, воспитанный. Молодой, но с мозгами», — говорит певица.

Жених младше Татьяны на 14 лет. Но Успенскую это не смущает. Главное, чтобы дочь была счастлива и поскорее родила певице внуков.

«Мама искушенная, она же звезда признанная шансона, что греха таить. Любовь Успенская — бренд огромный», — отмечает шоумен Степан Меньщиков.

Назвать эту роскошную женщину бабушкой язык не поворачивается. На недавнем мероприятии она в очередной раз поразила гостей эффектным нарядом, который облегал точеную фигуру.

«Секс — он или есть, или его нет. Ты можешь родиться и не быть сексуальной, а ты можешь умереть и быть в возрасте, и в 90 быть женщиной», — заявляет Любовь Успенская.

Певица заявляет, что чувствует себя вполне комфортно в роли свободной женщины. Замуж больше не хочет. Но с радостью организует свадьбу любимой дочери. Уже даже отложила на это деньги. И обещает: устроит такой праздник, который будет обсуждать вся страна.