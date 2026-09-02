«Уникальная система»: глава Роспотребнадзора о контроле качества товаров в РФ

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 15 0

В качестве примера руководитель федеральной службы привела в пример БАД и готовую еду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Глава Роспотребнадзора Попова: в РФ создана уникальная система контроля качества

В России создана уникальная система контроля качества, которой интересуются и другие страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в студии «Известий» на ВЭФ-2026.

«Россия в этом смысле тоже страна уникальная<…> Возможность проверить легальность нахождения товара на полке за несколько секунд», — подчеркнула руководитель федеральной службы.

Также глава ведомства отметила важность внимательной проверки товара самим покупателем. В пример она привела биологически активные добавки к пище (БАД). Если они не имеют государственной регистрации — это опасный контрафакт, запрещенный к продаже

«Биологически активные добавки — это группа товаров, которые подлежат государственной регистрации. Если на упаковке не указано, что государственная регистрация, номер такой-то… этот препарат не может находиться в свободной продаже», — подчеркнула Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора информация о госрегистрации должна быть на каждой пачке. Если же номер есть, но у покупателя есть сомнения в подлинности, то проверить его можно через открытый реестр надзорного ведомства.

То же самое касается готовых товаров. Глава Роспотребнадзора привела в пример одно из недавних исследований, в рамках которого в лаборатории выявили несоответствие 64% готовой еды стандартам качества. В этой отрасли будут «наводить порядок», заверила Попова.

Ранее 5-tv.ru писал о шокирующих результатах проверки шаурмичных в России.

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