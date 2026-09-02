Путин поздравил гвардейцев армии России с профессиональным праздником

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 32 0

Глава государства отметил славный боевой путь российской гвардии и ее верность Отечеству.

Поздравление Путина с Днем российской гвардии

Фото: © РИА Новости/Ирина Семенова

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Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов российской гвардии с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Созданная более 300 лет назад, российская гвардия прошла славный боевой путь, отмеченный громкими победами и триумфами в ходе Северной войны, при штурме Очакова, в баталиях Отечественной войны 1812 года и битвах Первой мировой», — напомнил президент.

Как отметил Путин, российские гвардейцы всегда доблестно исполняли свой воинский долг, верно и преданно служили России.

Отдельно российский лидер отметил доблесть воинов советской гвардии, которые наравне с другими родами войск бесстрашно сражались в годы Великой Отечественной войны. И по сей день, в ходе специальной военной операции на Украине, гвардейцы выполняют боевые задачи на самых опасных точках линии фронта.

Ранее Путин поздравил российских школьников с Днем знаний, отметив, что им предстоит продолжить историю побед своего народа.

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