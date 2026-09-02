Два сухогруза под флагами Турции столкнулись в Мраморном море

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 50 0

Связь с одним из судов потеряна.

Столкновение кораблей в Мраморном море: новости

Фото: www.globallookpress.com/Liu Lei

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У побережья Силиври в Мраморном море столкнулись два сухогруза под флагами Турции. После аварии связь с одним из них и десятью членами экипажа пропала. Об этом сообщили в администрации губернатора Стамбула.

«После аварии к месту происшествия были направлены суда Береговой охраны Турции и подразделений, отвечающих за безопасность Мраморного моря и проливов, а также вертолеты», — заявили на сайте правительственного органа.

Столкновение произошло около трех часов ночи в 18 морских милях к югу от берега. Сухогруз Alsu, который плыл из Коджаэли в Алиагу, врезался в судно Tugberk İmamoglu, шедшее из Искендеруна в Карадениз Эрегли. Причина произошедшего уточняется.

Как свидетельствуют отчеты системы автоматической идентификации судов, связь с Alsu не прерывалась. Потерян сигнал с борта Tugberk İmamoglu — это случилось примерно за 13 часов до сообщения об аварии. На Alsu видимых повреждений не обнаружено, спасатели пытаются обнаружить второе судно и его экипаж.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что быстроходное судно FiloJet с 267 людьми на борту, плывшее в турецкий город Ташуджу, перевернулось в четырех милях от побережья Северного Кипра.

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