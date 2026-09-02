«Иначе неинтересно»: Никита Кологривый заинтриговал признанием о любви

Никита Кологривый заинтриговал признанием о личной жизни

Актер Никита Кологривый раскрыл, способен ли он влюбиться. Артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Трудно быть богом», что может испытывать чувства к девушке, но не стал раскрывать подробности своей личной жизни.

«Влюбиться в девушку можем, конечно», — заявил Кологривый.

Отвечая на вопрос о том, есть ли сейчас в его жизни любовь, актер не стал отвечать прямо. Он отметил, что не хочет раскрывать все секреты и оставил поклонникам возможность самим обсуждать эту тему.

«А вот это нельзя вам сказать, иначе неинтересно вам будет девчонкам существовать рядом со мной. Тогда я сразу все секреты раскрою. А так будете обсуждать: есть или нет», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Никита Кологривый рассказал об условиях съемок сериала «Трудно быть Богом» и признался, что не столкнулся с выгоранием во время работы над проектом.

Артист отметил, что самым сложным испытанием для него стала жара на съемочной площадке в Иране. По словам Кологривого, температура там достигала 50 градусов.

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