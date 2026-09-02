«Бывает очень редко»: альпинист оценил версии исчезновения семьи Усольцевых

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Один из возможных сценариев вызывает вопросы из-за особенностей рельефа.

Версии пропажи семьи Усольцевых: какова вероятность

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

aif.ru: альпинист оценил версии исчезновения семьи Усольцевых

Версия о том, что пропавшая семья Усольцевых могла погибнуть из-за падения в расщелину на Кутурчинском Белогорье, маловероятна. Такое мнение высказал спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в комментарии aif.ru.

По словам специалиста, район, где пропали Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина, не относится к сложным альпинистским маршрутам. Однако он может представлять опасность для туристов из-за особенностей местности.

«Скалы на Кутурчинском Белогорье для альпинистов не представляют интереса. Это низкогорье, то есть невысокие холмы, поросшие лесом. Каких-то сложных протяженных стен там нет. Но с точки зрения пешеходного туризма там есть определенная опасность», — рассказал Киселев.

Эксперт отметил, что в лесистой холмистой местности легко потерять ориентир, а камни, небольшие обрывы и расщелины могут создавать дополнительные риски для путешественников.

«Там очень легко заблудиться, потому что холмистые ландшафты, заросшие лесом, достаточно однообразны, на такой местности сложно ориентироваться. Плюс там есть камни, обрывы, хоть и небольшие, но их надо обходить, и это еще больше запутывает туриста», — пояснил спасатель.

При этом Киселев усомнился, что причиной исчезновения всей семьи могло стать падение в расщелину.

«Один человек может упасть, но чтобы сразу трое — это бывает очень редко», — отметил он.

По словам специалиста, опасность для группы туристов в горах чаще представляют массовые природные явления, однако в данном случае такие версии не подходят. На Кутурчинском Белогорье в это время года не бывает лавин.

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали в конце сентября 2027 года. По официальной версии, семья отправилась в однодневный поход к скале Буратинка. На месте предполагаемого начала маршрута нашли их автомобиль, однако других следов туристов обнаружить не удалось.

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