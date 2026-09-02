Крупнейшая в стране: Путин посетил верфь «Звезда» во Владивостоке

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Также президент поднялся на один из самых современных рыболовных траулеров в мире.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Феоктистов; 5-tv.ru

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Путин посетил крупнейшую верфь России во Владивостоке

Сразу после саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин направился во Владивосток, где проходит Восточный экономический форум.

Программа у президента сегодня очень насыщенная. Он уже посетил крупнейшую в стране верфь «Звезда». Там строят все типы крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Среди них — буровые платформы для работы в условиях Арктики. Путин осмотрел танкер-газовоз «Петр Столыпин», он будет работать на Северном морском пути.

А сейчас Владимир Путин приехал на Морской вокзал во Владивостоке и поднялся на один из самых современных рыболовных траулеров в мире «Капитан Юнак».

— Судно не имеет аналогов не только в России, но и в мире по техническим характеристикам — 108 метров в длину, 21 метр в ширину. Рыбопромысловая акватория — Тихий океан на берегу Берингова и Охотского моря, добываем 200 тысяч тонн.

Президент расписался в судовом журнале, пожелал хорошего улова и дал сигнальный гудок, поприветствовав экипаж.

И сегодня же глава государства проведет совещание, посвященное развитию региона, а также переговоры с иностранными делегациями.

Завтра пройдет центральное событие ВЭФ — пленарное заседание с участием Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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