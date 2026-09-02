Извлекли по частям: мужчина подавился куском шашлыка и попал в больницу

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Застолье обернулось для пациента неожиданной проблемой, которую самостоятельно решить не удалось.

Мужчина проглотил кусок шашлыка и попал в больницу

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В Подмосковье мужчина подавился куском шашлыка и попал в больницу

Врачи Дубненской больницы помогли мужчине, который во время застолья подавился шашлыком и не смог самостоятельно избавиться от застрявшего кусочка мяса. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Пациент обратился к медикам с жалобами на инородное тело в пищеводе, из-за которого он не мог проглотить даже воду. По словам мужчины, попытки самостоятельно устранить проблему результата не дали.

Во время гастроскопии специалисты обнаружили, что кусок мяса размером два на три сантиметра полностью перекрыл просвет нижней части пищевода. Извлечь его сразу не удалось: сначала врачи использовали специальный зажим, но смогли удалить только небольшие фрагменты.

Тогда медики применили эндоскопический сачок и петлю, с помощью которых извлекли инородное тело по частям. Операция заняла около 15 минут и завершилась успешно.

«Попытались извлечь его трехзубым зажимом, но отрывались только небольшие куски, а основной массив не захватывался. Мы заменили инструмент на эндоскопический сачок и петлю и извлекли инородное тело по частям», — рассказал врач-эндоскопист Дубненской больницы Роман Козлов.

После процедуры мужчина находился в удовлетворительном состоянии и покинул медицинское учреждение.

Врачи также напомнили о важности тщательно пережевывать пищу и не торопиться во время еды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Красногорской больницы извлекли из пищевода мужчины металлическую крышку от бутылки с газировкой. Инцидент произошел после того, как дочь пациента случайно бросила крышку в стакан с напитком. Мужчина выпил газировку залпом и вместе с жидкостью проглотил инородный предмет, который застрял в пищеводе.

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Извлекли по частям: мужчина подавился куском шашлыка и попал в больницу

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