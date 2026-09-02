Собянин: на ВДНХ 10 сентября откроют масштабную выставку картин

На ВДНХ в Москве 10 сентября откроется масштабная выставка «Искусство сцены. Академическая живопись». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

В павильоне № 1 «Центральный» вниманию гостей представят порядка 200 редких произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Все это — сокровища Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.

Всего в экспозиции участвуют 32 музея из 12 городов России. На ней будут представлены лучшие картины таких мастеров, как Илья Репин, Карл Брюллов, Василий Суриков, а также знаменитое полотно Ореста Кипренского «Дмитрий Донской на Куликовом поле».

Масштаб и размах выставки выводит ее на уровень крупнейших музейных проектов России, подчеркнул Собянин. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Ранее Собянин рассказал о создании и развитии промышленной инфраструктуры в рамках программы комплексного развития территорий.

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