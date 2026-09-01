Не все так просто: россиянам потребуется оформлять разрешение на въезд в Казахстан

Россиянам с 1 ноября потребуется электронное разрешение для въезда в Казахстан

Власти Казахстана вводят электронное разрешение на въезд (ETA) для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию. Об этом сообщило РИА Новости.

До 1 ноября система работает в пилотном режиме — разрешение пока не требуется. С этой даты оно станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. С 15 ноября — для въезжающих на автомобиле через внешние границы ЕАЭС (с Китаем, Туркменистаном и Узбекистаном. — Прим. ред.). С 30 ноября — на внутренних границах ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря требование распространится на железнодорожные и морские пункты пропуска.

Разрешение оформляется через платформу QazETA минимум за 72 часа до поездки, действует 180 дней и дает право на многократный въезд. Планируемая стоимость — около 3900 тенге (примерно 700 рублей. — Прим. ред.) при онлайн-подаче и вдвое дороже при оформлении на границе. Это разрешение не является визой, а лишь дополнительным электронным документом, который не отменяет безвизовый режим для граждан РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индия рассматривает возможность предоставления России первого в своей истории полноценного безвизового режима для туристических групп. Как заявил посол республики в Москве Винай Кумар, двусторонние переговоры по этому вопросу ведутся, однако точные сроки пока не определены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.