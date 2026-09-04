«Переход центра мира»: Кобяков о том, что значит участие 78 стран в ВЭФ-2026
Запад фактически уступил статус мировой промышленности и финансов Азиатско-Тихоокеанскому региону.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кобяков: участие 78 стран в ВЭФ говорит о смещении экономического центра мира
Участие представителей 78 стран в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) доказало, что центр мировой промышленности и финансов, которым долгое время считался Запад, теперь фактически перешел в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на брифинге по итогам форума.
На ВЭФ была озвучена не отвлеченная теория, а предложения практического характера, отметил Кобяков — по ним уже готовятся конкретные поручения, указы и законы.
«Все, что обсуждалось в эти дни на форуме, подчинено одной цели — сделать жизнь людей лучше», — сказал политик.
Советник подчеркнул, что на повестке ВЭФ было развитие дальневосточных территорий, инвестиционные проекты, логистические и инфраструктурные задачи. Также разговор коснулся технологических решений, в том числе на международном уровне. В ходе форума на сцену рядом с президентом России Владимиром Путиным вышли заместитель премьера Госсовета Китая, премьер-министр Монголии, вице-президент Мьянмы и представители высших эшелонов власти других стран.
Чтобы воплотить задуманное в жизнь, Россия еще больше укрепит свой экономический фундамент — в том числе это подразумевает решение вопроса с инфляцией, а также регулировку денежно-кредитной политики.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?