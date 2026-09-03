«Территория сотрудничества»: Путин раскрыл планы развития Дальнего Востока

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Стратегическая задача — масштабные изменения в экономике и инфраструктуре.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Путин: РФ — активный участник инвестиционного взаимодействия в АТР

Россия остается активным участником инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За 11 лет в дальневосточные регионы страны было привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Россия — активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР. Мы на равных взаимодействуем с партнерами, с ведущими интеграционными объединениями региона. Наша стратегическая линия заключается в том, Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологии и подготовки кадров, и, конечно же, в социальной сфере», — сказал Путин.

Президент отметил, что на развитие региона направлены государственные проекты и программы, а также инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. По его словам, динамика инвестиционной активности, рост промышленности и строительство на Дальнем Востоке стабильно превышают среднероссийские показатели.

«Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что стратегическая задача заключается в превращении Дальнего Востока в территорию сотрудничества и масштабных изменений в экономике, инфраструктуре, технологиях, подготовке кадров и социальной сфере.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

«Дальний Восток — развитие во благо людей»

XI Восточный экономический форум собрал участников во Владивостоке, где главной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока с учетом интересов жителей региона.

Форум проходит с 1 по 4 сентября. Его основная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

В рамках мероприятия обсуждаются вопросы, связанные с реализацией новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ готовится по поручению президента России Владимира Путина и направлен на повышение качества жизни населения региона.

Стратегия включает пять ключевых направлений: устранение инфраструктурных ограничений, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание комфортных условий для жителей Дальнего Востока, а также адаптацию к климатическим изменениям.

Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента России. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

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