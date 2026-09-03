«Территория сотрудничества»: Путин раскрыл планы развития Дальнего Востока

Стратегическая задача — масштабные изменения в экономике и инфраструктуре.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин: РФ — активный участник инвестиционного взаимодействия в АТР
Россия остается активным участником инвестиционного и торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За 11 лет в дальневосточные регионы страны было привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.
«Россия — активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР. Мы на равных взаимодействуем с партнерами, с ведущими интеграционными объединениями региона. Наша стратегическая линия заключается в том, Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологии и подготовки кадров, и, конечно же, в социальной сфере», — сказал Путин.
Президент отметил, что на развитие региона направлены государственные проекты и программы, а также инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. По его словам, динамика инвестиционной активности, рост промышленности и строительство на Дальнем Востоке стабильно превышают среднероссийские показатели.
«Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы», — подчеркнул глава государства.
Путин также заявил, что стратегическая задача заключается в превращении Дальнего Востока в территорию сотрудничества и масштабных изменений в экономике, инфраструктуре, технологиях, подготовке кадров и социальной сфере.
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
«Дальний Восток — развитие во благо людей»
XI Восточный экономический форум собрал участников во Владивостоке, где главной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока с учетом интересов жителей региона.
Форум проходит с 1 по 4 сентября. Его основная тема — «Дальний Восток — развитие во благо людей».
В рамках мероприятия обсуждаются вопросы, связанные с реализацией новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ готовится по поручению президента России Владимира Путина и направлен на повышение качества жизни населения региона.
Стратегия включает пять ключевых направлений: устранение инфраструктурных ограничений, формирование нового инвестиционно-технологического цикла, развитие науки и технологий, создание комфортных условий для жителей Дальнего Востока, а также адаптацию к климатическим изменениям.
Восточный экономический форум проводится ежегодно с 2015 года в соответствии с указом президента России. Мероприятие традиционно становится площадкой для обсуждения вопросов развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?