Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил бизнесменов, которые работают даже несмотря на обстрелы Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление он сделал в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Могу только сказать им «огромное спасибо», — заявил Сальдо.

По словам губернатора, бизнес в Херсонской области работает на перспективу даже в тяжелых условиях. Предприниматели продолжают осваивать и реализовать свои инвестиционные проекты.

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И на Восточном экономическом форуме представтиели Херсонской области намерены продлить контракты, которые были заключены ранее, отметил Сальдо. Он подчеркнул, что интересы региона распространяются не только на вовлечение инвестиций, но и на возможность получить новую продукцию, которая необходима Херсонской области. В первую очередь речь о снаряжении для противодействия беспилотникам.

Ранее Владимир Сальдо обвинил главу Киевского режима Владимира Зеленского в попытке обесценить вклад России в развитие Донбасса.

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