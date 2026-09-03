Губернатор Сальдо: бизнес Херсонской области развивается даже под ударами ВСУ

Глава региона поблагодарил предпринимателей, которые продолжают работать в условиях украинских атак.
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо поблагодарил бизнесменов, которые работают даже несмотря на обстрелы Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление он сделал в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
«Могу только сказать им «огромное спасибо», — заявил Сальдо.
По словам губернатора, бизнес в Херсонской области работает на перспективу даже в тяжелых условиях. Предприниматели продолжают осваивать и реализовать свои инвестиционные проекты.
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция
И на Восточном экономическом форуме представтиели Херсонской области намерены продлить контракты, которые были заключены ранее, отметил Сальдо. Он подчеркнул, что интересы региона распространяются не только на вовлечение инвестиций, но и на возможность получить новую продукцию, которая необходима Херсонской области. В первую очередь речь о снаряжении для противодействия беспилотникам.
Ранее Владимир Сальдо обвинил главу Киевского режима Владимира Зеленского в попытке обесценить вклад России в развитие Донбасса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
64%
Нашли ошибку?