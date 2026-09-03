«Хвостиком махает, никуда не уходит»: Путин рассказал о встрече с тигром

Путин рассказал о встрече с амурским тигром во время поездки по лесу

Президент РФ Владимир Путин рассказал о встрече с тигром во время поездки по лесу на Дальнем Востоке. Глава государства отметил, что сохранение амурского тигра и других редких животных остается одним из направлений экологической работы в регионе.

«Вот я недавно был здесь, спасибо губернатору, организовал здесь пару дней. Ну, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит», — рассказал Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

Президент отметил, что экологическое благополучие и сохранение природы являются важными задачами для Дальнего Востока. По его словам, при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий будут продолжать контролировать соблюдение экологических требований и стандартов.

«Хозяин тайги, да. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», — поделился глава государства.

Путин также сообщил, что власти продолжат работу по снижению вредных выбросов в индустриальных центрах Дальнего Востока. Кроме того, в Арктике будет продолжена уборка территорий — вывоз старой техники, промышленных отходов и накопившегося мусора.

Президент подчеркнул, что особое внимание уделят защите уникальных природных объектов, включая озеро Байкал, реки Амур и Лену, а также сохранению редких животных — амурского тигра и дальневосточного леопарда.

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