В МИД РФ заявили о милитаризации Арктики со стороны НАТО

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 54 0

Действия альянса может привести к эскалации конфликта с Россией.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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НАТО продолжает милитаризацию Арктики, повышая риск эскалации с Россией. Об этом на Восточном экономическом форуме в ходе сессии «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам» заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Он отметил, что для восстановления работы Арктического совета необходимы реальные шаги со стороны стран-участниц Североатлантического альянса.

«Пока что те усилия, которые мы видим с их стороны, они больше идут в противоположном направлении. НАТО продолжает усиленную милитаризацию Арктики», — сказал спикер.

Владислав Масленников также добавил, что действия НАТО лишают Арктику статуса пространства мирного конструктивного сотрудничества. В частности, представитель МИД РФ обратил внимание на операцию, которую не так давно развернул альянс.

Речь про операцию «Арктический часовой». Из-за нее в регионе в том числе усиливается военно-политическая напряженность. В будущем это может стать причиной эскалации конфликта между Европой и РФ.

Ранее помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные страны пытаются препятствовать развитию международной логистики и системы безопасности в Арктике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В МИД РФ заявили о милитаризации Арктики со стороны НАТО

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