People: три ученика погибли после сеансов гипноза от директора школы

В небольшом городе американского штата Флорида произошла череда трагедий. С разницей в несколько недель погибли трое школьников. Общее в их историях было одно — все они проходили индивидуальные сеансы гипноза у директора школы, доктора Джорджа Кенни. Об этом сообщает People.

Эта история легла в основу документального проекта «Посмотри мне в глаза», а позже была вновь рассказана в новых телевизионных расследованиях.

Кто такой Джордж Кенни

Джордж Кенни работал директором средней школы Норт-Порта. В конце 2000-х он заинтересовался гипнозом, прошел пятидневный курс по данной сфере, но лицензированным гипнотерапевтом так и не стал.

Тем не менее он начал проводить сеансы. Сначала демонстрационные на школьных мероприятиях, затем индивидуальные.

По данным СМИ, он загипнотизировал более 70 человек, включая учеников, спортсменов и даже сотрудников школы. Родители подписывали согласия на участие детей.

Некоторые подростки утверждали, что гипноз помогал им справляться с тревогой, сдавать экзамены и улучшать спортивные результаты.

Три смерти

Никого не волновала такая инициатива со стороны директора, пока в 2011 году не погибли:

16-летний Маркус Фримен — погиб в автокатастрофе;

16-летний Уэсли МакКинли — покончил с собой;

17-летняя Бриттани Паламбо — также совершила самоубийство.

Все трое посещали частные сеансы гипноза у Кенни.

Родители подростков позже заявили, что директор обучал школьников входить в состояние транса и не учитывал их психологическое состояние. В судебных документах Кенни признал, что не проверял, страдают ли ученики депрессией или другими расстройствами перед сеансами.

Сам он отрицал, что его действия могли привести к трагедиям, и называл совпадение обстоятельств «необъяснимым».

Расследование и последствия

После третьей смерти директор был отправлен в административный отпуск. Департамент здравоохранения Флориды установил, что Кенни занимался терапевтическим гипнозом без лицензии, что является нарушением закона штата.

В 2012 году он признал факт ведения практики без лицензии, получил условный срок и обязательные общественные работы. Затем он уволился и покинул Флориду.

Родители погибших подали в суд на школьный совет округа. В 2015 году стороны достигли соглашения: каждая семья получила компенсацию в размере 200 тысяч долларов.

Разделенный город

История расколола Норт-Порт. Часть учеников выступала в поддержку директора, называя его «козлом отпущения». Другие рассказывали о странных эпизодах во время сеансов и о последствиях, которые ощущали годами.

До сих пор нет официального вывода, который бы однозначно связал гипноз со смертью подростков. Однако для семей погибших сомнений не осталось: они убеждены, что эксперименты директора стали опасным вмешательством в психику детей.

Трагедия Норт-Порта остается одной из самых обсуждаемых школьных историй в США. Примером того, как отсутствие профессиональных границ и контроля может обернуться катастрофой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.