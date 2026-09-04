Ученые выяснили, как жир вокруг сердца влияет на реабилитацию пациентов

РНФ: жир вокруг сердца замедляет восстановление пациентов после операций

Сотрудники Кемеровского научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний пришли к выводу, что избыток жировой ткани вокруг сердца тормозит восстановление пациентов после операций на органе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).

По словам исследователей, такой жир, накапливающийся при избыточном весе, вдвое повышает риск аритмии и снижает эффективность кровоснабжения легких.

В РНФ отметили, что сердечные клапаны в норме обеспечивают движение крови в одном направлении и не дают ей течь обратно. Однако если он закрывается не полностью или плохо пропускает кровь, то это может привести к увеличению органа. Нарушения в их работе, особенно митрального клапана, требуют операции, а успех восстановления зависит от индивидуальных особенностей, включая вес и объем жировой ткани вокруг сердца.

Ученые обследовали 148 пациентов разного возраста после операций на митральном клапане. У тех, у кого объем жира превышал 115 кубических сантиметров, до операции были увеличены предсердия, хуже функционировал правый желудочек, а аритмия встречалась вдвое чаще. В РНФ добавили, что за год после вмешательства значимых улучшений у этих людей не было. В то же время у пациентов с объемом жира до 115 миллилитров масса левого желудочка снизилась в среднем на 28%, а его размер — на 10%.

«На данный момент нет четкой границы, по которой можно было бы отличить нормальное количество жира вокруг сердца от его избытка. При этом наша работа показала, что этот показатель очень важен, поскольку он влияет на динамику восстановления», — сказала врач-кардиолог Ирина Ляпина.

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