Рубль бережет: как африканских студентов в России защищают от финансовых мошенников

Студентов из Африки защищают от финансовых мошенников в России

Многогранное сотрудничество между университетами России и стран Африки позволяет выстраивать новые форматы взаимодействия. Об этом сообщила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на сессии «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сотрудничество, которое уже ведется между нашими и африканскими университетами, достаточно многогранно, чтобы мы усиливали и выстраивали новые форматы взаимодействия», — сказала замглавы ведомства.

Она также отметила, что число африканских студентов в российских вузах продолжает расти. По ее словам, в этом году их количество достигло 37 тысяч.

Кроме того, Петрова обратила внимание на важность финансовой безопасности иностранных граждан, которые приезжают в Россию учиться и могут столкнуться с различными киберрисками. В рамках совместной работы российские вузы помогают иностранным студентам изучать финансовую грамотность, что снижает риск их попадания в ловушки кибермошенников.

Ранее представитель Африканского международного конгресса Жозе Фернанду Самбу заявил, что на увеличении числа студентов из стран Африки в России сказались программы по расширению приема иностранных граждан, а также международные связи.

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