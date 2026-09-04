Увозят домой багаж знаний: какие специальности у африканских студентов в России популярны

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 45 0

Наша страна всегда была сильна в этой сфере.

Фото, видео: Геодакян Артем/ТАСС; 5-tv.ru

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Африканские студенты изучают сельское хозяйство на русском языке

Интерес молодежи из стран Африки к обучению в вузах России остается на стабильно высоком уровне. Об этом сообщила председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева в рамках сессии «Человеческий капитал России и Африки: инвестиции в будущее партнерства» на Восточном экономическом форуме‑2026.

По ее словам, иностранные учащиеся проявляют особый интерес к прикладным специальностям, которые помогут им развивать собственные государства. В качестве примера эксперт привела студентов, осваивающих аграрное направление. После получения дипломов они намерены вернуться домой, чтобы внедрять российские стандарты и технологические решения в местное сельское хозяйство.

«Россия исторически была сильна в аграрном секторе, IT‑технологиях и медицине», — подчеркнула Монастырева.

Спикер также предложила рассмотреть новые форматы взаимодействия, включая расширение набора на краткосрочные курсы. По мнению эксперта, такие программы целесообразно начинать на родных языках слушателей, что облегчит процесс первичного погружения в специальность.

При этом Монастырева добавила, что в дальнейшем изучение русского языка остается важным этапом для полноценной подготовки кадров. Параллельно с образовательными связями укрепляется и экономическое взаимодействие. В частности, ранее отмечалось, что по итогам 2025 года торговый оборот между Россией и африканскими партнерами достиг отметки в 27 миллиардов долларов. Этому способствует активный политический диалог, выраженный в регулярных визитах лидеров стран Африки в Россию, что создает надежный фундамент для будущих совместных инвестиций в человеческий капитал.

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