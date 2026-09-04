Неожиданный удар с воздуха: лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 33 0

Экипаж Су-34 разгромил пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделений ВСУ в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Как сообщили в Минобороны РФ, удар по заданным координатам был выполнен с применением авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

После получения подтверждения от разведки об уничтожении цели экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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