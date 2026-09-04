От меда до тимьяна: как теперь лечат детей от ОРВИ

Минздрав РФ утвердил новые рекомендации по лечению ОРВИ у детей

В России утвердили новые клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей. В перечень вошли как новые лекарственные средства, так и методы фитотерапии. Соответствующий документ разработан экспертным сообществом и одобрен научно-практическим советом Минздрава РФ.

Авторы отметили, что при легкой форме вирусной инфекции необязательно ограничиваться только медикаментами. В документе сказано, что с симптомами могут помочь справиться и привычные «домашние» средства: мед, лимон, травяные чаи.

В нововведениях также допускается использование растительных средств. При остром трахеите и кашле с вязкой мокротой врачи могут назначить экстракт плюща или препараты на основе корней первоцвета и тимьяна. При этом в Минздраве предупредили, что такие лекарства можно выписать при отсутствии противопоказаний у ребенка.

Кроме того, в перечень вошли новые фармпрепараты для лечения детского ОРВИ — Балоксавир марбоксил и Умифеновир. Первый применяют при гриппе средней тяжести, а второй назначают детям старше двух лет в первые 24-48 часов болезни, чтобы снизить размножение вирусов.

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