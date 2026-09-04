Волочкова решила не сходиться с Сулейманом Керимовым из-за тяги к Мальдивам

Волочкова предпочла Мальдивы новому роману с Сулейманом Керимовым

Между отдыхом на Мальдивах и возобновлением романа с бизнесменом Сулейманом Керимовым заслуженная артистка России Анастасия Волочкова выбрала бы первый вариант. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Балерина отметила, что с теплотой вспоминает время, проведенное с российским миллиардером. Однако Волочкова подчеркнула, что сейчас ее сердце принадлежит путешествиям.

«Улететь на Мальдивы. С Сулейманом Керимовым меня связывали потрясающие годы нашей любви, и я сохраняю их в своей памяти», — призналась Анастасия.

Балерина неоднократно говорила, что ее роман с бизнесменом в 2000-х был самой яркой и искренней любовью в жизни, а Керимов — единственным, кто по-настоящему ее понимал. При этом, несмотря на тоску по предпринимателю, возобновлять отношения с ним артистка не собирается.

Ранее Волочкова заявила, что никогда не осуждает коллег по сцене, считая всех творческих людей заслуживающими уважения. На критику она отвечает своим творчеством и не сравнивает себя с другими.

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