Повторяем пройденное: в России снова сдают ЕГЭ

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В дополнительный период госэкзамен сдадут около шести тысяч выпускников.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В России снова сдают ЕГЭ

В России снова сдают ЕГЭ. Это экзамен для тех, кто не смог пройти испытания летом и не получил аттестат. Таких в этом году около шести тысяч человек. Сегодня выпускники сдают русский язык, 8 сентября -- математику базового уровня. 25- сентятбря в расписании предусмотрен резервный день.

Улучшить показатели могут те, кого не устроил полученный балл. Смысл пересдавать ЕГЭ есть при полной уверенности в своих знаниях. В противном случае прежний результат аннулируют. Это произойдет даже в том случае, если новая оценка будет ниже.

Накануне Дня знаний 5-tv.ru писал, что рдители выпускников вдвое чаще стали требовать возврата денег за онлайн-курсы подготовки к госэкзаменам. И, если дело доходит до суда, то в 70% случаев он встает на сторону истцов.

В числе основных претензий — занятий меньше, педагоги часто меняют друг друга, а программа обучения и ее результаты отличаются от заявлений в рекламе.

Яркий пример: многие интернет-школы обещают вернуть деньги, если абитуриент получит низкий балл, не поступит в вуз или вовсе не сдаст экзамен. На практике курсы нередко пытаются уклониться от добровольных выплат. Но в результате их расходы зачастую только возрастают — компаниям приходится возмещать в том числе моральный вред.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Повторяем пройденное: в России снова сдают ЕГЭ

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