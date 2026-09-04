Смертельные прививки: Пентагон начал расследование гибели военных от вакцины от COVID-19

Politico: Пентагон начал расследование гибели военных от вакцины от COVID-19

Власти США инициировали масштабное разбирательство, касающееся случаев смерти американских военнослужащих после прохождения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщило издание Politico.

Глава Министерства здравоохранения Роберт Кеннеди-младший совместно с главой Пентагона Питом Хегсетом приступили к изучению обстоятельств гибели личного состава, которая могла стать следствием принудительных медицинских манипуляций.

Основанием для начала процедур послужили показания военного медика Терезы Лонг, представленные в федеральном суде штата Вирджиния.

Специалист подтвердила, что активно взаимодействует с высокопоставленными чиновниками для установления прямой связи между летальными исходами и инъекциями препаратов, ставшими обязательными для армии по распоряжению президента Джо Байдена в 2021 году.

В ходе судебного процесса врач Тереза Лонг сообщила, что в настоящий момент подвергаются тщательному анализу более 2,5 тысяч случаев, зафиксированных в государственной системе учета побочных эффектов вакцин (VAERS).

Медик подчеркнула, что ей персонально известно о 28 смертях, которые, по ее профессиональному мнению, были спровоцированы именно прививками.

Отмечается, что жесткие требования к вакцинации в вооруженных силах действовали до 2022 года, пока не были аннулированы Конгрессом. За период действия указа из американской армии по причине отказа от процедур были уволены порядка девяти тысяч человек.

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