Российская армия взяла Казачью Лопань и замкнула котел

В Харьковской области российские войска заблокировали крупную группировку ВСУ. По данным Минобороны, накануне в северо-восточной части региона были освобождены сразу три населенных пункта — и после этого успеха наших войск противник попал в котел. В окружении, по предварительным данным, могут находиться до двух тысяч украинских военнослужащих. Не исключено, что среди них есть высокопоставленные офицеры. Наш военкор «Известий» Денис Кулага передает с передовой.

Освобождение Василевки, Благодатного и Должанки — это не изолированные успехи. Эти села расположены на северо-востоке Харьковской области, и их взятие стало завершающим аккордом в формировании так называемого Волчанского котла. Российские войска замкнули кольцо окружения вокруг украинской группировки. По данным военных источников, в окружении оказались около тысячи солдат ВСУ. Украинское командование в срочном порядке перебрасывает на этот участок операторов БПЛА, чтобы разблокировать окруженных, но прорвать кольцо будет крайне сложно. Все наши военные давно усовершенствовали автоматы, чтоб вести бой не только на земле, но и в воздухе

«Называется тут „ласточкин хвост“, под нее купил планочку, купил калиматор и купил дульник, чтоб не глушить рядом стоящего со мной», — говорит военнослужащий группировки войск «Север» с позывным «Белый».

События последних двух дней на Харьковском направлении стали, пожалуй, самым ярким эпизодом старта осенней кампании. Прежде было объявлено об освобождении Казачьей Лопани — крупного поселка в нескольких километрах от границы с Белгородской областью. Освобождение стало результатом решительных действий штурмовых подразделений. Противник, 58-я бригада и 475-й полк ВСУ, оказал сопротивление, но был сломлен.

Выстрел! Работа здесь ведется нон-стоп, и главный фактор заключается в том, что пока артиллерия вскрывает одну точку противника, наша разведка может найти вторую. А вот как раз сейчас сразу несут дополнительный снаряд, чтоб поразил вновь открывшуюся цель.

Если смотреть на карту — это просто сдвиг линии фронта на несколько километров. Если смотреть с земли — это разница между жизнью под прицелом и жизнью за линией огня. Казачья Лопань долго была тем самым «окном», через которое ВСУ били по Белгородской области. Теперь оно закрыто. Артиллерия откатилась, и у мирных жителей приграничья появляется зона безопасности.

«Мы чувствуем ответственность, и я считаю, что те люди, которые здесь живут — они молодцы. В том плане, что они справляются с теми неприятностями, которые здесь бывают», — говорит военнослужащий группировке войск «Север» ВС России с позывным «Клин».

Тактика российских войск строилась на систематическом разрушении логистики противника и наращивании давления по нескольким направлениям одновременно, что не позволяло ВСУ перебрасывать резервы.

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