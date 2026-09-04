Умер режиссер Тони Гатлиф, снявший «Гаджо Дило» и «Изгнанников»

Французский кинорежиссер, сценарист и музыкант Тони Гатлиф скончался в возрасте 77 лет. Он был известен по фильмам «Гаджо Дило» и «Изгнанники». О смерти режиссера в Арле сообщил телеканал BFMTV. Причина не уточняется, однако ранее было известно о проблемах Гатлифа со здоровьем.

За свою творческую карьеру режиссер создал около двадцати картин, многие из которых были посвящены культуре цыган. Среди его наиболее известных работ — фильм «Гаджо Дило» с Роменом Дурисом и Роной Хартнер, а также ленты «Принцы» и «Изгнанники», получившие признание на международных кинофестивалях.

В 2004 году Тони Гатлиф был удостоен награды Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм «Изгнанники». Ранее, в 1993 году, его документальная картина «Добрый путь» получила приз программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер Андрей Светоносов, известный по роли монаха в сериале «Обитель». Артисту было 67 лет. О его смерти сообщили в Вологодском драматическом театре.

Светоносов более 30 лет служил в театре, где исполнил множество сценических ролей. Среди его образов — Оракул в «Сиреневом платье Валентины», Заморыш в «Сне в летнюю ночь», Старец в «Карамазовых и аду» и могильщик в постановке «Гамлет».

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