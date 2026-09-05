ISU отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

Формальным поводом стало обращение Украинской федерации фигурного катания.

У фигуристки Камилы Валиевой отозвали нейтральный статус

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки, выступающей в одиночном катании, Камилы Валиевой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«Нейтральный статус Камилы Валиевой отозван», — сказал инсайдер в беседе с журналистом издания.

По словам собеседника агентства, решение было принято пару дней назад. Интересующиеся стороны, в том числе Валиева, уже в курсе ситуации.

Это значит, что в ближайшее время Валиева не сможет выступать на международных соревнованиях. По информации СМИ, формальным поводом для отзыва нейтрального статуса стало обращение Украинской федерации фигурного катания.

Камиле Валиевой 20 лет. Прежде фигуристка сообщила о возобновлении карьеры после завершения четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Громкий скандал с ее участием разгорелся в феврале 2022 года в Пекине на XXIV Зимних Олимпийских играх. Тогда в анализах Валиевой, взятых на предолимпийском чемпионате России, обнаружили следы запрещенного препарата.

Спортсменка официально приступила к тренировкам в конце 2025 года. Сейчас Валиева занимается в команде Татьяны Навки. До отстранения фигуристка тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские фигуристы с текущего сезона допущены к соревнованиям под эгидой ISU в нейтральном статусе. До этого в Москву вернулась Полина Шешелева, которая вместе с Егором Карнауховым взяла золото в парном катании на юниорском Гран-при.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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