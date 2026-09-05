Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением

Звезда «Ворониных» Дужников показал новый облик после похудения

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников, знакомый российским зрителям по роли Лени Воронина, шокировал фанатов своим необыкновенным преображением после того, как сбросил вес.

Артист опубликовал на своем Telegram-канале видео, на котором он косит траву, ловко управляясь с газонокосилкой. Подписчиков поразило то, как сильно он изменился — актер не только похудел, но и оброс солидной бородой.

«Зимой снег, летом трава, а осенью листва. Вот такой отдых в деревне», — подписал он публикацию.

Ранее вес актера составлял более 200 килограммов, но благодаря тренировкам и смене рациона он смог снизить массу тела почти на 60 килограммов. Состояние здоровья Станислава было тревожным — у него диагностировали ожирение третьей степени и сахарный диабет.

Также Дужников перенес операцию по уменьшению желудка. Как актер рассказал 5-tv.ru, теперь он позволяет себе лишь редкие послабления в диете по семейным праздникам, а в остальное время питается крайне умеренно.

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