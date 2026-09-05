Российские войска поразили транспортные объекты ВСУ

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 30 0

Под удар также попали места временного размещения украинских боевиков и иностранных наемников.

ВС РФ ударили по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что российские военные также поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 158 районах зоны СВО.

Для ударов использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» нанесли удары по местам размещения резервов ВСУ в Запорожской области.

Перед этим операторы беспилотников во время воздушной разведки обнаружили перемещение украинских подразделений в населенный пункт Зоревка. Разведчики установили маршруты движения военных и выявили здания, где разместились прибывшие силы.

После получения координат артиллерийские расчеты нанесли серию ударов по выявленным объектам с закрытых огневых позиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
86.59
-0.30 100.57
-0.03
Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
«Все! Я другая»: актриса Денисова заявила, что образ «пышечки» остался в прошлом
14:47
В России начался второй пик активности клещей
14:31
«Учитывать реалии»: МИД РФ обратился к США на фоне переговоров по Украине
14:19
Звезда «Ворониных» Дужников шокировал фанатов полным преображением
14:02
Человек погиб при пожаре в больнице в Иркутской области
13:52
Российские войска поразили транспортные объекты ВСУ

Сейчас читают

В России хотят раздавать бесплатно участки под ИЖС
Справится каждый: Волочкова рассказала, как сесть на шпагат без подготовки
Постный том ям: Волочкова раскрыла рецепт идеального супа для стройности
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео