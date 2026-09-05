«Нужен командир»: Путин высказался о защите неба над Россией

Путин: для защиты неба России от атак ВСУ нужен единый командир

Президент России Владимир Путин заявил, что для более эффективной защиты воздушного пространства страны от атак ВСУ нужен единый командир. Об этом он сообщил в ходе встречи с пятеркой лидеров партии «Единая Россия».

«Нужен не координационный орган, нужен командир. Нужен единый начальник», — заявил президент в разговоре с Героем России Евгением Поддубным.

Глава государства также отметил, что планирует обсудить с военными совершенствование системы защиты неба от атак беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин говорил о необходимости продолжать укрепление системы противовоздушной обороны на фоне атак на объекты инфраструктуры. По словам президента, российские компании также начали вкладывать средства в защиту своих предприятий, что уже приносит результаты.

Кроме того, президент сообщил, что недавно были отражены атаки на несколько нефтеперерабатывающих заводов. Сейчас там продолжаются ремонтные работы, а оставшиеся 10% планируют восстановить в ближайшее время.

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