В России начался второй пик активности клещей, который может продлиться до первых устойчивых заморозков. Об этом сообщается в официальном канале Роспотребнадзора в мессенджере МАКС.

«Второй пик активности клещей: будьте осторожны в лесу», — говорится в сообщении ведомства.

Теплая и влажная погода в начале сентября благоприятна для членистоногих, поэтому во время походов в лес важно соблюдать меры предосторожности. Специалисты рекомендуют выбирать светлую закрытую одежду: заправлять рубашку в брюки, а штаны — в носки или высокую обувь. Рукава должны плотно прилегать к запястьям, а голову и шею следует закрывать головным убором или капюшоном.

Также важно использовать репелленты и регулярно осматривать себя. Проверять одежду и тело рекомендуется каждые 15–20 минут, особенно участки с тонкой кожей — шею, подмышки, область за ушами, пах и места под коленями.

После возвращения из леса необходимо внимательно осмотреть тело, одежду, принесенные вещи и домашних животных.

Если клещ присосался, в Роспотребнадзоре советуют обратиться за медицинской помощью, а членистоногого поместить в герметичную емкость и передать на исследование.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что особую угрозу представляют нимфы — молодые особи клещей, которых сложно заметить из-за небольшого размера.

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