«Просто глупо»: сын пропавшей Ирины Усольцевой сделал заявление к годовщине исчезновения матери

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 141 0

Молодой человек уверен: его родные сбежали из России.

Что сказал сын Ирины Усольцевой о ее пропаже

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой не верит в ее гибель

Даниил Баталов, сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой, в годовщину исчезновения матери сделал шокирующее заявление. Об этом сообщило издание Starhit.ru.

В разговоре с журналистами молодой человек признался, что ему надоели вопросы о судьбе его матери Ирины, отчима Сергея и сводной пятилетней сестры Арины. По мнению Даниила, все версии об исчезновении семьи, включая несчастный случай, — глупость.

Баталов отказывается верить в то, что его родные погибли в тайге почти год назад. Больше всего сына Ирины смущает отсутствие каких-нибудь следов.

«Единственная версия, которая не имеет трещин, — побег. Все остальные звучат просто глупо», — сказал Даниил Баталов.

При этом о том, что могло спровоцировать Усольцевых на такие радикальные меры, он не знает.

Что известно о пропаже Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края.

Семья отправилась на прогулку, после чего перестала выходить на связь. Масштабные поиски не дали результатов: следов Усольцевых обнаружить не удалось. По состоянию на июль 2026 года семья остается ненайденной. Следствие рассматривало разные версии произошедшего, включая несчастный случай и криминальный сценарий. Официально окончательная причина исчезновения не установлена.

Ранее в беседе с 5-tv.ru друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев раскрыл правду о пропавшем. Мужчина сказал, что у его товарища была небрачная семья. Кроме того, старший сын Усольцева живет в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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