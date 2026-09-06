Дальний Восток получит новую программу развития на десять лет

Россия не только предоставлят акваторию, но развиваем свою инфраструктуру и наращивает собственный арктический флот. Новый ледовый газовоз как раз показали президенту во время визита во Владивосток. Репортаж от Восточных ворот России корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Остров Русский как центр глобального сотрудничества — вот премьер Монголии приветствует на улице делегатов ВЭФ. На пленарной сессии — почетные гости. Это Aurus, на котором приехал премьер Монголии. На сцене кроме него рядом с Владимиром Путиным — заместитель премьер-министра госсовета Китая, вице-президент Мьянмы, президент Индонезии. В центре внимания — не только международное сотрудничество, но и вызовы, с которыми столкнулась наша страна. ВСУ атакуют наши НПЗ.

«Что ж, пока идет СВО, ответ только один — укреплять систему противовоздушной обороны. Почему мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак. Как вы видите, мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Правительство сейчас делает все, чтобы обезопасить работу заводов — строятся защитные конструкции, готовятся к запуску малые НПЗ — с помощью широкой сети можно, как любят говорить бизнесмены, диверсифицировать риски.

«Дано задание Министерству энергетики и Министерству промышленности рассмотреть в кратчайшие сроки конструирование и проектирование таких мини-НПЗ, которые были бы эффективны», — озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Атаки по гражданской инфраструктуре, как и атаки информационные, — часть кампании киевского режима и его западных кураторов. Владимир Путин развеивает слухи о якобы грядущей мобилизации.

«Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результаты», — озвучил президент РФ Владимир Путин.

Фейк и о заморозке вкладов.

«Просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства. Даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Как раз наоборот — российская экономика показывает стабильность. А это сложное блюдо — нельзя перегреть и замораживать опасно. Правительство вместе с Центробанком сохраняют баланс, который позволяет рассчитывать и на инвестиции, и на новые проекты.

«Здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку удается пока проходить между Сциллой и Харибдой», — отметил президент РФ Владимир Путин.

И вот результат. За эти дни подписано 318 контрактов на рекордные почти семь триллионов рублей.

«Сегодня можно уверенно сказать: прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан», — огласил президент РФ Владимир Путин.

И это рост во всем, в том числе благодаря новой программе развития Дальнего Востока на ближайшие десять лет. Доставка грузов беспилотниками. Новые, более свободные, правила для госзакупок, в том числе через маркетплейсы. И новые преференции, которые помогут упростить жизнь бизнесу. Низкие страховые взносы, налоговые и таможенные послабления, помощь от государства — подвод газа, электричества, дороги. Условия, по словам президента, должны быть прозрачными и предсказуемыми.

«Нельзя, даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора — я говорю именно избыточного», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Это именно то, чего так ждал бизнес. Возможности спокойно работать. А на Дальнем Востоке еще и выгодно. Василий переехал с семьей из Москвы десять лет назад, открыл производство по выращиванию гребешков, построил гостевые дома. Теперь сам выступает на ВЭФе, своим примером доказывая, как выгодно здесь жить и работать.

«Владивосток как Петербург был окно в Европу, а Владивосток — окно в Азию. Это действительно так. Развивается торговля и сотрудничество», — поделился предприниматель, житель Владивостока Василий Гребенников.

Здесь выше зарплаты. И больше возможностей — для тех, кто хочет поучаствовать в судьбоносных проектах. Расширение тоннелей на БАМе, модернизация аэропортов, современные заводы, как эта верфь, которую посетил президент — здесь делают контейнеровозы, рыболовецкие суда и газовозы.

Путин просто не мог успеть лично поучаствовать во всех запланированных открытиях новых производств, поэтому официальный старт давал по видеосвязи: грузовые терминалы, подстанции, инновационные центры. Для строительства бизнесу на Дальнем Востоке и Арктике открыты территории опережающего развития. Таких зон сейчас 18. В них предприниматели всегда чувствуют поддержку от государства.

«Вторую автоклавную линию мы построили при поддержке государства в рамках территории опережающего социально-экономического развития. Данный проект дал краю новые налоговые поступления», — рассказал управляющий директор Амурского гидрометаллургического комбината Константин Гаврищук.

Ну и самый обсуждаемый здесь мега-проект — трансарктический транспортный коридор. Маршрут соединяет по Северному морскому пути Европу с Азией — от Петербурга и Мурманска до Владивостока.

«Первые корабли с контейнеровозом из городов Китая уже прибыли в Мурманск», — поделился председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

По Северному морскому пути можно отправлять ценные и срочные грузы. Путь безопасный в отличие от южного.

«С теми событиями, которые происходят на Ближнем Востоке, все больше и больше внимания обращается на Северный морской путь», — озвучил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Экономический путь как раз проходит здесь. Объемы товарооборота растут каждый год. Вот почему весь мир в дни ВЭФа разворачивается на Восток. На форуме гости из семидесяти восьми стран, не только азиатских, но и европейских.

Восточный экономический форум — это деловая площадка. Бизнес-партнеры из разных стран заключают многомиллионные сделки. Подписанные контракты — это вклад в развитие Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Я здесь, чтобы налаживать связи, заводить друзей, а также искать партнеров», — заявил участник из Африки.

Друзьями и партнерами здесь становятся все — даже символ региона — амурский тигр. По признанию президента, вышел поприветствовать гостей во время рабочей поездки.

«Ну, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги, да. Было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест», — поделился президент РФ Владимир Путин.

Богатство нуждается в сохранении и развитии. И дальневосточный форум призван его приумножить.

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