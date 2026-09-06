«Все равно тянет»: Вучич назвал напиток Coca-Colа отравой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Президент Сербии отметил, что считает лимонад не самым полезным напитком.

Вучич назвал Кока-Колу притягательной отравой

Фото: © РИА Новости

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Вучич назвал напиток Coca-Cola притягательной отравой

Президент Сербии Александр Вучич признался, что предпочитает Coca-Cola минеральной воде, несмотря на состав напитка. Об этом сербский лидер заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась на его YouTube-канале.

Вучич отметил, что считает традиционный американский лимонад не самым полезным напитком, однако это не мешает ему оставаться его поклонником.

«Вот смотрите: у меня здесь хорошая минеральная вода, я собирался выпить минералки, а меня все равно тянет к этой отраве — Coca-Cola», — сказал президент Сербии.

По словам Вучича, такая привычка может показаться окружающим удивительной. При этом отказываться от Coca-Cola в пользу воды он не намерен, подчеркнув, что не станет делать этого «из принципа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые изучили влияние Coca-Cola и Pepsi на репродуктивную систему мышей. В ходе эксперимента подопытных животных разделили на несколько групп: одни получали чистую газировку, другие — ее смесь с водой, а контрольная группа пила обычную воду. Через 15 дней у мышей, употреблявших напитки без разбавления, увеличился размер семенников и вырос уровень тестостерона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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