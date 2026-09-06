«Почти брюнет»: Трамп удивил новой прической

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Светлая объемная прическа десятилетиями оставалась одной из самых узнаваемых деталей образа президента США.

Трамп появился на публике с каштановыми волосами

Фото: Reuters/Eric Lee

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Трамп появился на публике с каштановыми волосами

Президент США Дональд Трамп появился на публике с заметно изменившейся прической. Вместо привычного светлого оттенка его волосы стали каштановыми. Обновленный цвет волос заметили после прилета американского лидера в гольф-клуб в Нью-Джерси. Об этом сообщила газета New York Post.

«Президент, известный своими пышными золотисто-русыми волосами, после приземления борта Air Force One в пятницу неожиданно появился с почти брюнетистым оттенком волос», — говорится в материале.

При этом Трамп сохранил характерные для него боковой пробор и челку. Необычная перемена сразу привлекла внимание американских СМИ и пользователей социальных сетей, поскольку светлая объемная прическа десятилетиями оставалась одной из самых узнаваемых деталей образа президента. Ранее Трамп рассказывал, что специально отращивает волосы, чтобы скрыть залысину на затылке.

Эксперименты с укладкой для американского лидера остаются редкостью. В июне 2019 года он уже удивлял публику изменением прически: после игры в гольф Трамп появился в церкви в Вирджинии с гладко зачесанными назад волосами. Однако уже на следующий день президент вернулся к привычной укладке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрлинг Холанд решил изменить привычный образ. Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии отказался от длинных волос, которые на протяжении нескольких лет были его отличительной чертой. Футболист показал процесс преображения в социальных сетях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Почти брюнет»: Трамп удивил новой прической

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