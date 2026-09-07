В Москве обновили около 1,4 тысяч домов с проездными арками в рамках капремонта

Почти 1,4 тысячи жилых домов с проездными арками обновили в Москве в рамках столичной программы капитального ремонта. Специалисты при этом учитывают архитектурные особенности зданий и стараются сохранять их характерный внешний вид. Об этом сообщил mos.ru.

Проездные арки встречаются как в исторической застройке, так и в многоэтажных домах советского и более позднего периода. Они обеспечивают проход и проезд с улицы во внутренний двор.

Одним из недавно отремонтированных объектов стал дом № 14 на Абрамцевской улице. 12-этажное здание возвели в 1977 году по типовому проекту. Проездная арка расположена в центральной части дома.

Капитальный ремонт здесь завершили в 2025 году. Специалисты обновили фасад с использованием полимерцементных составов на армирующих сетках, восстановили межпанельные швы, входные группы и цоколь.

В местах общего пользования установили новые окна, а на крыше заменили кровельное покрытие.

Еще один дом с проездной аркой расположен на Алтуфьевском шоссе, 91. Его построили в 1979 году. В 2025 году там отремонтировали фасад, подвал и инженерные коммуникации, восстановили межпанельные швы, а также привели в порядок входные группы, балконы и цоколь.

Для фасада использовали оттенки «синий коэлин» и «сигнальный белый».

В этом году капитальный ремонт продолжается в доме № 6, корпусе 1 на Верхоянской улице. Девятиэтажное здание построили в 1983 году по индивидуальному проекту. Его фасад разделяет проездная арка.

Специалисты обновляют фасад, крышу и подвал, а также меняют инженерные коммуникации. На внешних стенах уже очистили поверхности и приступили к восстановлению кирпичной кладки и швов.

После завершения работ специалисты выполнят гидрофобизацию фасада, отремонтируют входные группы и заменят стеклопакеты в местах общего пользования.

Столичная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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