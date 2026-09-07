Суперклей и стразы: чем опасен самостоятельный «стайлинг» зубов

Имплантолог Дахкильгов: самостоятельные украшения на зубах провоцируют кариес

Мода на самостоятельное украшение зубов и установку ортодонтических конструкций может привести к кариесу, воспалению десен и повреждению зубов. Об этом кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог Магомед Дахкильгов рассказал в беседе с Life.ru.

На маркетплейсах сегодня можно найти различные украшения для зубов — скайсы, металлические фигурки со стразами, грилзы, а также накладки, виниры и даже конструкции, напоминающие брекеты.

Некоторые подростки пытаются самостоятельно закреплять их во рту.

По словам специалиста, делать этого не следует. Любые элементы, которые фиксируются на зубах, должны устанавливаться в стоматологическом кабинете с использованием подходящих материалов.

Особенно опасно применять для этого бытовой суперклей. Если фиксирующий состав попадет под десну, может развиться хроническое воспаление.

Съемные украшения также способны создавать проблемы. Они формируют дополнительные участки, где скапливается налет, из-за чего повышается риск деминерализации эмали.

Со временем белые пятна на зубах могут перерасти в кариес.

Отдельно Дахкильгов предостерег от самостоятельной установки брекетов. Ортодонтические конструкции должны применяться по медицинским показаниям и под контролем специалиста, а не исключительно в качестве модного аксессуара.

Опасность, по словам врача, представляет и пирсинг языка или уздечки. Постоянное воздействие металлического украшения способно травмировать мягкие ткани и привести к рецессии десны — оголению шеек зубов.

Длинная штанга на языке при регулярном контакте с зубами может также провоцировать появление трещин и повышенной чувствительности.

«Украшения, конечно, выражают вашу индивидуальность. Но хотелось бы сохранить как можно дольше здоровье зубов и десен», — резюмировал специалист.

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