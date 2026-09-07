Трамп предложил переименовать Нью-Мексико в Нью-Америку

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Президент США заявил, что новое название звучит «престижнее и красивее».

Трамп предложил переименовать Нью-Мексико

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США Дональд Трамп выступил за переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америку. В понедельник он опубликовал в социальной сети Truth Social карту штата с измененным названием.

По словам Трампа, идею переименования ему предлагали другие люди. Американский лидер написал, что ему нравится вариант «Нью-Америка» и назвал его более престижным и красивым для жителей штата.

На опубликованной карте слово «Мексико» зачеркнуто, а вместо него указано «Америка». Трамп также разместил видео, в котором название Нью-Мексико на билборде заменяется на Нью-Америка.

Инициативу раскритиковала губернатор Нью-Мексико Мишель Гришэм. Она заявила, что название штата не обсуждается, поскольку оно существовало еще до образования Соединенных Штатов.

Ранее Трамп уже выступал с инициативами по изменению географических названий. В частности, он переименовал Мексиканский залив в Американский залив, а озеро Онтарио — в озеро Америка.

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