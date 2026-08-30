Водитель маршрутки проехал на красный и влетел в пешеходов в Туве

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Среди пострадавших есть дети.

Что известно о ДТП с участием маршрутки в Кызыле

Фото: МАХ/МВД по Республике Тыва/mvd17

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В Кызыле водитель маршрутного автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пятерых пешеходов, среди которых были дети. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Тыва.

«В результате ДТП все пятеро пешеходов госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Авария случилась на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева, когда люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Сам водитель также обратился за медицинской помощью. По его словам, во время движения ему стало плохо, из-за чего он не справился с управлением.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru писал о крупной аварии с пассажирским автобусом на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. В результате ДТП погибли пять человек, еще 24 пассажира, включая пятерых детей, были доставлены в больницы Пятигорска.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего съехал в кювет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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