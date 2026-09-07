Москвич рухнул в шахту лифта с седьмого этажа и чудом выжил

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 38 0

Пострадавший — профессиональный альпинист.

Мужчина сорвался в шахту лифта в центре Москвы

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Мужчина рухнул в шахту лифта с седьмого этажа в центре Москвы и чудом остался в живых. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам инсайдера, все произошло в одной из многоэтажек в Малом Кисловском переулке, где профессиональный альпинист чистил шахту лифта от копоти после пожара. Во время работ мужчина сорвался вниз.

Уточняется, что в тот момент он находился на седьмом этаже. На помощь к пострадавшему сразу бросились его товарищи. Его вытащили из шахты живым. О том, какие травмы он получил и был ли доставлен в больницу, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что лифт с пассажирами рухнул в жилом доме в Махачкале. В результате чего пострадали четыре человека. Причиной инцидента, по заявлению местных властей, стало нарушение при эксплуатации оборудования. В момент инцидента в кабине находилось девять человек, в то время как лифт предназначен для перевозки минимум шести человек одновременно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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