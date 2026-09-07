«Участились случаи мошенничества»: как аннулировать ошибочные начисления за ЖКХ

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Василиса Власова
Василиса Власова 26 0

Требование управляющей компании оплатить квитанцию, в которой начисления явно не соответствуют фактическому потреблению, а затем проводить перерасчет, нарушает права жильцов. Как быть?

Как вернуть деньги за ошибочные коммунальные счета

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Дмитрий Бондарь: ошибочные начисления за ЖКХ можно обжаловать через жилинспекцию

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что УК не вправе требовать оплаты заведомо ошибочной квитанции с обещанием перерасчета позже. Собственники платят только за фактически потребленные ресурсы и могут требовать проверки начислений. При сомнениях достаточно оплатить привычную сумму, а спорную часть оспорить.

Дмитрий рассказал, что в последнее время кратно возросли случаи мошенничества. Злоумышленники подделывают платежные документы за коммунальные услуги — свет, газ, воду.

«Злоумышленники копируют внешний вид квитанций управляющих компаний и рассылают их через почтовые ящики, электронную почту или мессенджеры. Чаще всего аферисты используют предлоги о якобы изменившихся тарифах, перерасчете за прошлые периоды или необходимости срочно заменить счетчики», — сообщил Бондарь.

По словам эксперта, цель таких схем заключается в том, чтобы заставить жертв обмана перевести деньги на фиктивные счета, которые никак не связаны с настоящей управляющей организацией.

Эксперт напомнил: при возврате переплаты действует закон о защите прав потребителей — УК обязана вернуть деньги или зачесть их в будущих платежах. Все обращения лучше фиксировать через официальные электронные сервисы, чтобы доказать факт жалобы.

При затягивании перерасчета можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Систематические ошибки в квитанциях грозят УК штрафами и ответственностью руководителей. Если проблемы массовые — стоит обратиться в прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли жильцы самостоятельно ускорить запуск отопления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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