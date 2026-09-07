Валя Карнавал продает свой оранжевый кабриолет за 12,5 млн рублей

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

При продаже блогер не оплатила два штрафа

Валя Карнавал продает свою машину за 12 млн

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Оранжевый кабриолет BMW M4 с белоснежным салоном, принадлежащий блогеру Вале Карнавал, появился в продаже на одном из сайтов объявлений. За спорткар просят 12,5 миллиона рублей.

Instagram*/karna.val

Информацию подтверждает издание Super, которое ссылается на своего инсайдера. Номер и характеристики автомобиля полностью совпадают с машиной блогера.

«Заводской Portimao Blue Metallic полностью сохранен под цветной пленкой насыщенного оранжевого оттенка, которая радикально меняет характер автомобиля и особенно эффектно смотрится в сочетании со светлым салоном BMW Individual Full Merino Leather Silverstone / Black и черной мягкой крышей», — отметил продавец.

Известно, что автомобилем блогер обзавелась весной 2024 года. За два года она накатала пробег в восемь тысяч километров и собрала 149 штрафов на 155 тысяч рублей — за превышение скорости, проезд на красный свет и неоплаченную парковку.

Из всех штрафов Валя не оплатила только два — на семь тысяч рублей. Фотографии автомобиля можно найти в соцсетях блогера и в СМИ: Валя не раз публиковала снимки в оранжевом кабриолете, а также устраивала стильные фотосессии на фоне BMW M4.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как суперкар Ferari попал в ДТП в центре Москвы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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