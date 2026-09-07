Валя Карнавал продает свой оранжевый кабриолет за 12,5 млн рублей

Оранжевый кабриолет BMW M4 с белоснежным салоном, принадлежащий блогеру Вале Карнавал, появился в продаже на одном из сайтов объявлений. За спорткар просят 12,5 миллиона рублей.

Instagram*/karna.val

Информацию подтверждает издание Super, которое ссылается на своего инсайдера. Номер и характеристики автомобиля полностью совпадают с машиной блогера.

«Заводской Portimao Blue Metallic полностью сохранен под цветной пленкой насыщенного оранжевого оттенка, которая радикально меняет характер автомобиля и особенно эффектно смотрится в сочетании со светлым салоном BMW Individual Full Merino Leather Silverstone / Black и черной мягкой крышей», — отметил продавец.

Известно, что автомобилем блогер обзавелась весной 2024 года. За два года она накатала пробег в восемь тысяч километров и собрала 149 штрафов на 155 тысяч рублей — за превышение скорости, проезд на красный свет и неоплаченную парковку.

Из всех штрафов Валя не оплатила только два — на семь тысяч рублей. Фотографии автомобиля можно найти в соцсетях блогера и в СМИ: Валя не раз публиковала снимки в оранжевом кабриолете, а также устраивала стильные фотосессии на фоне BMW M4.

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