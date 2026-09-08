Создатель нейросетей предупредил: ИИ выходит из-под контроля

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 16 0

Ученый считает, что человечество может ждать катастрофа.

Может ли нейросеть навредить человеку

Фото: www.globallookpress.com/Pontus Lundahl

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Разработчик ИИ Хинтон предупредил об угрозе исчезновения человечества

Британо-канадский ученый и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон предупредил, что потеря контроля над искусственным интеллектом может привести к исчезновению человечества.

«Утрата контроля над ИИ, который превосходит нас по интеллекту, может иметь катастрофические последствия и даже привести к исчезновению человечества». - цитирует Хинтона, которого называют «крестным отцом» ИИ, британская газета The Times.

Также ученый заявлял, что генеративный интеллект может распространять дезинформацию и в конечном итоге представлять угрозу для человечества.

Джеффри Хинтон поделился наблюдениями — он замечал у нейросетевого интеллекта признаки, схожие с человеческим самосознанием. Раньше он долгое время считал, что компьютерные модели не так эффективны, как человеческий мозг. Теперь он рассматривает искусственный интеллект как относительно непосредственную «экзистенциальную угрозу».

Ученый внес ключевой вклад в развитие технологии глубинного обучения — основы современных чат-ботов и ИИ-систем. В 2024 году он получил Нобелевскую премию по физике за работы в области искусственных нейросетей и их применение в машинном обучении.

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