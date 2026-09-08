Драка за гаражами: на Камчатке пенсионер избил подростка

На Камчатке пенсионер избил подростка возле гаражей

В Елизове 62-летний мужчина нанес тяжелые травмы 16-летнему подростку возле гаражей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Камчатскому краю.

По данным следствия, мужчина ударил подростка по голове. В результате пострадавший получил ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и рубленую рану головы.

Подростка госпитализировали. Обвиняемого задержали, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Россоши Воронежской области подросток избила бывшую подругу возле лицея № 11, а другие несовершеннолетние снимали происходящее на видео.

По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, конфликт начался в другом месте, после чего участники переместились к школьному двору. Там нападавшая продолжила избивать сверстницу, а очевидцы не вмешались и, по ее словам, некоторые из них подстрекали продолжать драку.

После произошедшего Следственный комитет России по Воронежской области возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве сообщили, что пострадавшей были причинены травмы.