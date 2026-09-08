Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей 8 сентября

Осень — самая непредсказуемая пора.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Гидрометцентр: в Москве 8 сентября ожидается облачность
Жителей столичного региона во вторник ожидает прохладная погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
В Москве днем температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. В Московской области днем ожидается от +12 до +17 градусов, в темное время суток температура может снизиться до +3 градусов.
Скорость северо-западного ветра составит 4–11 м/с. Атмосферное давление будет находиться на уровне 749 мм рт. ст.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что начало недели в столице будет прохладным. По ее словам, с середины недели температура начнет повышаться, вернется к климатической норме, а затем превысит ее. В четверг воздух в Москве может прогреться примерно до +25 градусов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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