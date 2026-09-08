Суд в Европе принял жалобу Камилы Валиевой по допинговому делу

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой, связанную с решениями по ее допинговому делу.

Информация о принятии обращения к рассмотрению опубликована на официальном сайте ЕСПЧ.

Жалоба касается решений Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии по делу о нарушении антидопинговых правил. В обращении указывается, что при вынесении решений не были учтены юный возраст спортсменки и ее статус защищенного лица, а назначенная санкция была чрезмерно жесткой.

Помимо Валиевой, ЕСПЧ также зарегистрировал обращения российской триатлонистки Елены Даниловой, прыгуна в высоту Александра Шустова, а также биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

О положительном результате допинг-пробы Валиевой стало известно во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Тогда фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль командного турнира.

В январе 2024 года CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и назначил ей четырехлетнюю дисквалификацию. Также были аннулированы результаты спортсменки за соответствующий период. Срок отстранения завершился 25 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев отозвал ранее выданный нейтральный статус Камилы Валиевой.

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