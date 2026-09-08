Сборная России по футболу сыграет с Намибией и Нигерией в октябре

Российский футбольный союз определил соперников и города проведения октябрьских матчей сборной России, об этом сообщается на официальном сайте организации. Национальная команда сыграет с Намибией в Екатеринбурге и с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Встреча с Намибией состоится 3 октября на «Екатеринбург Арене», а матч с Нигерией пройдет 6 октября на стадионе «Нижний Новгород». Игры войдут в программу осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября.

Перед октябрьскими матчами сборная России проведет еще одну встречу — 29 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Ираном на «Казань Арене». Время начала матчей и даты старта продаж билетов будут объявлены позднее.

Сборные России и Намибии ранее не встречались. В марте команда Намибии выступила на турнире FIFA Series в Казахстане, где уступила хозяевам со счетом 0:2, сыграла вничью с Коморскими Островами — 0:0, а затем выиграла серию пенальти.

Матч с Нигерией станет для российских футболистов вторым в истории противостояния команд. Ранее сборные встретились 6 июня 2025 года в «Лужниках» — игра завершилась со счетом 1:1.

Для сборной России матч в Екатеринбурге станет первым в истории. На «Екатеринбург Арене» ранее проходили четыре встречи чемпионата мира 2018 года. В Нижнем Новгороде национальная команда сыграет во второй раз — в 2019 году россияне победили Кипр в матче отбора на Евро-2020 со счетом 1:0.

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